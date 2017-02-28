Антибиотикорезистентность грозит человечеству большим числом смертей, чем опухоли

Так называемые супербактерии, вызывающие сепсис, пневмонию и сальмонеллу, вскоре будут резистентными к антибиотикам. Эксперты Всемирной организации здравоохранения призывают власти разных стран перестать полагаться на фармацевтические компании в деле решения этой проблемы.Ученые из ВОЗ составили список из 12 разновидностей бактерий, которые представляют самую большую угрозу здоровью людей. Уже очень скоро все имеющиеся в распоряжении человечества антибиотики могут оказаться бессильными против этих микроорганизмов. Ранее эксперты не раз говорили, что антибиотикорезистентность представляет для человечества еще более смертельную угрозу, чем опухоли.Если антибиотики потеряют свой эффект, то самые сложные хирургические процедуры, включая пересадку органов, кесаревы сечения, замену тазобедренных суставов и химиотерапию, будут слишком опасными для их осуществления. Сегодня из-за антибиотикорезистентности в мире ежегодно умирают по 700 тысяч человек, и если срочные меры в этом отношении не будут приняты, то к 2050 году их количество достигнет 10 миллионов в год.Бактерии в списке ВОЗ могут приводить к развитию серьезных и даже смертельных инфекций вроде заражения крови и воспаления легких. В особо опасной группе микроорганизмы, имеющие мультирезистентность, которые чаще всего убивают пациентов больниц. К другим резистентным бактериям относятся те, что вызывают гонорею и пищевые отравления (сальмонелла). Для борьбы с этими бактериями человечество должно резко ограничить бездумное использование антибиотиков, продавать эти лекарства исключительно по рецептам, чтобы исключить самолечение, а также вкладывать серьезные деньги в развитие лекарств нового поколения.