Жевательная резинка и зубная паста очень вредны для кишечника

Американские ученые предупредили, что жевательная резинка и зубная паста могут оказывать негативное воздействие на кишечник.Кишечник очень чувствителен к внешним факторам, поэтому при многократном употреблении ему могут навредить даже такие вещества, которые прежде считались неопасными для организма. В их числе – краситель диоксид титана, используемый при производстве жевательной резинки и зубной пасты.Как выяснили ученые из Бингемтонского университета в США, если диоксид титана попадает в кишечник более трех раз, устойчивость последнего к внешним воздействиям заметно снижается, что может вызвать воспаление.