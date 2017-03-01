Жевательная резинка и зубная паста очень вредны для кишечника
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Кишечник очень чувствителен к внешним факторам, поэтому при многократном употреблении ему могут навредить даже такие вещества, которые прежде считались неопасными для организма. В их числе – краситель диоксид титана, используемый при производстве жевательной резинки и зубной пасты.
Как выяснили ученые из Бингемтонского университета в США, если диоксид титана попадает в кишечник более трех раз, устойчивость последнего к внешним воздействиям заметно снижается, что может вызвать воспаление.
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