Кардиологи: алкоголь заставляет сосуды стареть быстрее обычного

Спиртное, употребляемое с завидной регулярностью и в больших количествах, провоцирует стремительное старение артерий. В особенности это касается мужчин, предупреждают специалисты из Американской кардиологической ассоциации.В течение многих лет кардиологи наблюдали за 3869 людьми (более 70% - мужчины). Эксперты с особым пристрастием исследовали состояние добровольцев, чей стаж употребления спиртного превышал 25 лет. У всех участников эксперимента отслеживалось состояние артерий с периодичностью раз в четыре-пять лет.Оказалось, у людей, употребляющих на протяжение многих лет более 112 граммов этанола в неделю (в одном литре пива содержится около 40 граммов этанола), была снижена эластичность артерий. Это нарушало нормальный кровоток и потенциально повышало риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также инфаркта и инсульта.