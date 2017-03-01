Американские исследователи установили, что рыбий жир помогает в лечении рака груди, усиливая действие лекарств.Содержащиеся в рыбьем жире кислоты Омега-3 не только полностью безопасны для здоровья, но и очень полезны для пациенток, проходящих через лечение рака груди. Омега-3 жирные кислоты снижают рост опухолей тройного негативного рака груди на 90%, заявили исследователи из Центра исследования рака Фокс Чейз, США.Предыдущие работы уже указывали на то, что эти соединения нарушают важнейшие механизмы жизнедеятельности раковых клеток, отвечающие за распространение и процесс смерти клеток. Если женщины в качестве средства лечения получают тамоксифен, то рыбий жир способен повысить эффективность этого лекарства за счет подавления активности эстрогена. Кроме того, жирные кислоты Омега-3 могут приниматься вместе с тамоксифеном и в качестве профилактического средства для женщин, имеющих повышенный риск развития опухолей молочной железы. Метаболиты омега-3 снижают подвижность раковых клеток на 20-60%.Таким образом, морская рыба и зеленые овощи, содержащие омега-3 жирные кислоты, помогают остановить или замедлить рост раковой опухоли груди.