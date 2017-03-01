Риск рака простаты обусловлен генетикой

Риск того, разовьется ли у мужчины рак простаты или нет, практически на все 100% обусловлен генетикой – к такому неожиданному выводу в результате нового исследования пришли ученые из США.Согласно анализу исследователей из медицинского колледжа при Университете штата Иллинойс, риск рака простаты связан с конкретными изменениями в структуре гена IL-16. Исследование было опубликовано онлайн в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention .Ранее выявленные изменения в гене IL-16 несколько изменяли систему функционирования иммунной системы за счет блокирования выработки определенных белков. В результате в группе людей с измененным геном IL-16 необъяснимо резко возрастал риск развития рака простаты. Фактически вероятность того столкнется мужчина или нет с этой проблемой почти что на все 100% зависит от структуры данного гена. Интересно, что изменения в кодированной последовательности гена – которая в генетике называется "полиморфизмом" – оказывает абсолютно одинаковое воздействие на людей различных рас, с разным цветом кожи. Таким образом, ученые предполагают, что прочие гены не играют никакой роли в увеличении или уменьшении риска развития рака простаты.Исследователи все еще не могут объяснить, какую роль играет ген IL-16 в нашем организме, и за счет чего структурные изменения в нем могут вызывать рак. Вместе с тем, профессор Рик Киттлз (Rick Kittles), один из авторов исследования, отмечает, что новое открытие является чрезвычайно важным в плане прогнозирования риска развития рака простаты у мужчин. “Мы получили важные биологические маркеры данного типа рака. Теперь мы в перспективе сможем за счет анализа ДНК определять – подвержен ли человек раку простаты или нет. В случае если ответ на этот вопрос будет положительным, мы можем разработать для него особую систему питания и сформулировать советы по образу жизни, которые будут призваны оградить его от онкологических заболеваний. Возможно, риск рака простаты и обусловлен генетикой, однако медицина сегодня научилась влиять на экспрессию генов – поэтому в данному вопросе далеко не все так безнадежно, как может показаться на первый взгляд”.