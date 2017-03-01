Каждый сотый ребенок сегодня рождается с психопатией

Министерство здравоохранения Великобритании недавно подсчитало, что один из ста детей, рождающихся в современном мире, имеет склонность к асоциальному поведению – в том числе чрезмерной жестокости, преступлению закона и отсутствию впоследствии каких-либо угрызений совести.По подсчетам ученых все эти поведенческие проблемы являются заложенными в генотипе 1% детей и граничат с психопатией, в результате чего в большинстве случаев родители никак не могут повлиять на формирование характера такого ребенка.“Вместе с тем, совершенно не обязательно, что какие-то дети изначально рождаются с заложенным внутри них асоциальным поведением, переходящим в психопатию. Просто, как некоторые из нас имеют повышенный риск развития болезней сердца под воздействием определенных факторов внешней среды, так и эти дети имеют повышенный риск формирования девиантного поведения в ответ на определенные внешние раздражители” – цитирует Daily Mail слова профессора Эсси Видинга (Essi Viding), одного из ведущих авторов данного исследования.По подсчетам исследователей в последние годы проблема детей, склонных к отклоняющемуся поведению становится все более масштабной. Так, в частности легкие формы непослушания, когда ребенок характеризуется как “расторможенный”, “неуправляемый”, а подчас даже и “буйный” присущи от 25% до 50% детей поколения 90-х годов. В тоже время у поколения 60-х и 70-х годов эта цифра равнялась всего 15%. По мнению исследователей, говорить о том, что генофонд человечества движется в сторону повышенной агрессии и большей распространенности психические расстройств среди населения сегодня преждевременно.Вполне возможно, что с тех времен изменились методы диагностики. В частности, всего каких-то 50 лет назад многие авторитетные врачи не признавали существование таких расстройств, как синдром дефицита внимания и гиперактивности, в то время как всерьез рассматривали в качестве проблемы с психикой гомосексуализм. Таким образом, говорить о том, что количество проблемных детей возросло, пока преждевременно, однако количество детей, которые с рождения имеют повышенную тягу к насилию и жестокости, граничащую с психопатией, действительно является значительным.