Дайвинг вреден для легких
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В качестве показателя функции легких использовали объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1). В среднем, состояние легких участников исследования периодически проверяли в течение 5 лет.
За это время ученые не обнаружили никаких отличий в работе легких дайверов и подводников. 43% дайверов и 33% подводников сообщили, что курят или курили раньше. У всех курильшиков состояние легких ухудшилось гораздо быстрее, чем у тех, кто не курил. Самое быстрое снижение ОФВ1 обнаружили у курящих дайверов, чьи показатели функции легких были выше среднего в начале исследования.
Ученые заключают, что занятия дайвингом не опасны для мужчин с нормальной работой легких. «Эта новость обрадует миллионы любителей дайвинга во всем мире», — говорят авторы исследования.
СМИ2
Listis
LentaInform
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