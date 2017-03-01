Немецкие ученые опровергли представления о том, что дайвинг вреден для легких. Они обследовали 468 профессиональных дайверов, служащих в германской армии. Для контроля взяли группу из 122 членов команд подводных лодок. В исследовании участвовали только мужчины.В качестве показателя функции легких использовали объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1). В среднем, состояние легких участников исследования периодически проверяли в течение 5 лет.За это время ученые не обнаружили никаких отличий в работе легких дайверов и подводников. 43% дайверов и 33% подводников сообщили, что курят или курили раньше. У всех курильшиков состояние легких ухудшилось гораздо быстрее, чем у тех, кто не курил. Самое быстрое снижение ОФВ1 обнаружили у курящих дайверов, чьи показатели функции легких были выше среднего в начале исследования.Ученые заключают, что занятия дайвингом не опасны для мужчин с нормальной работой легких. «Эта новость обрадует миллионы любителей дайвинга во всем мире», — говорят авторы исследования.