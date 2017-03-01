Генетики узнали, почему люди болеют чаще обезьян
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Так, когда дополнительная метильная группа присоединяется к гену (происходит эпигеническое изменение, известное как метилирование ДНК), ген в меньшей степени экспрессируется.
Исследовательская группа, включавшая Женивьеву Конопка из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса, проанализировала образцы, забранные из префронтальной коры человека и шимпанзе, на предмет оценки уровня метилирования. Оказалось, в человеческой коре происходит гораздо менее активное метилирование.
Более детальный анализ показал: в гены, которые по-другому, метилировались, входили гены, ранее уже связываемые с когнитивными нарушениями и некоторыми типами рака. Значит, различия в процессе метилирования могут стоять за эволюцией человеческого мозга, которая сделала его более восприимчивым к болезням.
СМИ2
LentaInform
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