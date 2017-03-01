Генетики узнали, почему люди болеют чаще обезьян

Хотя шимпанзе и человек с генетической точки зрения очень похожи, человек больше предрасположен к ряду заболеваний, включая рак. Эту закономерность могут объяснить факторы, влияющие на то, как считываются гены.Так, когда дополнительная метильная группа присоединяется к гену (происходит эпигеническое изменение, известное как метилирование ДНК), ген в меньшей степени экспрессируется.Исследовательская группа, включавшая Женивьеву Конопка из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса, проанализировала образцы, забранные из префронтальной коры человека и шимпанзе, на предмет оценки уровня метилирования. Оказалось, в человеческой коре происходит гораздо менее активное метилирование.Более детальный анализ показал: в гены, которые по-другому, метилировались, входили гены, ранее уже связываемые с когнитивными нарушениями и некоторыми типами рака. Значит, различия в процессе метилирования могут стоять за эволюцией человеческого мозга, которая сделала его более восприимчивым к болезням.