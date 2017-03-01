Заикание скоро можно будет вылечить за неделю

Китайские ученые сообщили о разработке новой методики терапии заиканий, в основе которой лежит принцип частичного перепрограммирования головного мозга человека, вернее его части – той, которая отвечает за речь.Небольшое исследование, организованное учеными из Beijing Normal University было проведено с участием 15 человек с постоянным заиканием, которые получили интенсивное лечение, и 26 пациентов, половина из которых была с аналогичным дефектом, которые не получали лечения.Во время интенсивной терапии, участникам предлагалось повторить двухсложные слова, которые им говорили исследователи, а после они произносили вслух слова, которые им показывали на картинках. Недельный курс интенсивной терапии включал в себя три сеанса подобных упражнений в день, и плюс субъекты исследований также должны были практиковать новые формы речи самостоятельно.Еще из 26 человек составили контрольную группу. В нее вошли 13 заикающихся человек и 13 человек без заикания. Они не подвергались терапии, однако точно также как и в первой группе, они подвергались МРТ для сравнения их мозговой активности с мозговой активностью членов тестовой группы.Снимки мозга всех участников исследования были сделаны до начала терапии, и затем через неделю после того, как 15 субъектов прошли курс лечения. В ходе проведения МРТ измерялась толщина коры головного мозга, области, которая, как известно, играет ключевую роль в формирования, развитии и поддержании разговорных навыков, а также организует взаимодействие между прочими областями мозга.Люди, которые заикались и подверглись терапии, имели повышение уровня мозговой активности в мозжечке по сравнению со средним уровнем контрольной группы. Вместе с тем у них также снизилась толщина и степень активности области, называемой Pars opercularis, которая, как известно, также играет важную роль в разговорной речи. Методика, интенсивной терапии, разработанная китайскими учеными привела к расслаблению определенных областей головного мозга, в результате чего в области cerebellums заикающихся, уровень активности стал равен нормальному значению. Это привело к практически полному устранению заиканию у всех членов тестовой группы.