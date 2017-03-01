Даже небольшое количество лишнего веса уже увеличивает риск рака наполовину

Появление всего нескольких килограммов лишнего веса уже увеличивает риск человека столкнуться с опухолями более чем на 50%. К такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона.Британские ученые выяснили, что лишний вес и ожирение связаны с 11 разными видами рака, включая опухоли пищевода, желудка и кишечника. Исследование показало, что прибавление всего 5 килограмм лишнего веса увеличивает опасность развития рака печени и мочевого пузыря на 56%. При этом у мужчин вырастает риск рака кишечника почти на 10%, а среди женщин, которые уже вступили в менопаузу и не использовали при этом гормонозаместительную терапию, вероятность развития этой опухоли увеличивается на 11%.Несмотря на всю новые доказательства опасности ожирения для здоровья очень небольшое количество людей понимает, чем грозит лишний вес, и насколько сильно он увеличивает риск рака. Международный фонд изучения раковых заболеваний (WCRF), который выделил средства на проведение этого исследования, посчитал, что приблизительно 25 000 случаев рака в одной только Великобритании можно было бы полностью предотвратить, если бы жители этой страны придерживались здорового веса. В России количество предотвращенных злокачественных новообразований превышало бы 35 000 случаев.Некоторое время назад эксперты WCRF уже определили большинство опухолей, которые тесно связаны с ожирением. Все они были известны ранее, но в этот список теперь попала и множественная миелома. Авторы исследования подчеркивают, что после отказа от курения сохранение здорового веса является самым важным, что только могут сделать люди для снижения риска рака. Лишние килограммы, как установили ученые, также вызывают злокачественные новообразования матки, яичников, почек и толстой кишки.