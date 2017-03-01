Мазок из носа заменит сложные процедуры диагностики рака легких
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Они предлагают брать мазок из носовой полости людей, у которых сканирование обнаружило поражения легких. Мазок позволяет понять природу поражений - злокачественную или доброкачественную. Забирается образец эпителия, который выстилает дыхательные пути. Методику оценили на примере пациентов, которые на момент исследования курили или бросили курить.
Забранный материал позволял исследовать экспрессию генов, связанную с раком. По мнению ученых, состояние слизистой носа показывает положение дел во всех дыхательных путях. Данная работа опирается на ранее сделанное открытие маркера рака легких. Этот маркер научились изолировать в эпителии бронхов.
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