Мазок из носа заменит сложные процедуры диагностики рака легких

Диагностика рака, как правило, представляет собой инвазивную и неприятную процедуру. Так как в ряде случаев диагноз "рак" ставится ошибочно, ученые постоянно ищут новые методы простой и безболезненной диагностики. Была разработана новая методика выявления рака легких. Авторы - сотрудники Медицинской школы Бостонского университета.Они предлагают брать мазок из носовой полости людей, у которых сканирование обнаружило поражения легких. Мазок позволяет понять природу поражений - злокачественную или доброкачественную. Забирается образец эпителия, который выстилает дыхательные пути. Методику оценили на примере пациентов, которые на момент исследования курили или бросили курить.Забранный материал позволял исследовать экспрессию генов, связанную с раком. По мнению ученых, состояние слизистой носа показывает положение дел во всех дыхательных путях. Данная работа опирается на ранее сделанное открытие маркера рака легких. Этот маркер научились изолировать в эпителии бронхов.