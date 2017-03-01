Красный женьшень улучшает состояние при эректильной дисфункции, говорят исследования

Эректильная дисфункция больше всего распространена среди пожилых мужчин. Однако она встречается и среди молодежи. Причин дисфункции множество: нарушение кровотока, психологические проблемы, физиологические недуги. Существуют разные подходы в лечении дисфункции, однако универсального препарата нет. Некоторые специалисты призывают обратиться к растительным средствам.Ученые до сих пор не знают, за счет чего он улучшает состояние людей с эректильной дисфункцией. Озвучивалась теория, что он влияет на гормональный фон. Однако анализ крови мужчин, принимавших женьшень, это не подтвердил. Также, возможно, женьшень расслабляет мышцы и усиливает приток крови к половому члену.Есть данные нескольких исследований, которые говорят об эффективности растения. В некоторых сравнивали женьшень с плацебо. Например, в одном эксперименте 119 мужчин с эректильной дисфункцией принимали или 350 миллиграммов женьшеня четыре раза в день, или плацебо на протяжении 8 недель. К концу эксперимента у мужчин из первой группы сократились показатели преждевременной эякуляции и улучшилась эрекция.А вот Американская академия семейных докторов призывает принимать 900 миллиграммов женьшеня три раза в день. Правда, возможно возникновение побочных эффектов, включая бессонницу, головные боли, расстройство желудка, запор.