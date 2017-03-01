Генетики объединятся с российскими силовыми структурами

МВД РФ собирается расширить круг лиц, подлежащих обязательной геномный регистрации, включив в него не только лиц, совершивших уголовные преступления, но и тех, кто подвергся административному аресту. Комментирует начальник Центра Петр Гришин: "Нами, экспертно-криминалистическим центром МВД, была инициирована подготовка законопроекта о расширении круга лица, подлежащих обязательной геномный регистрации в РФ. Пока геномную регистрацию проходят только лица, осужденные и отбывающие наказания за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против половой неприкосновенности".Сейчас предлагаемые изменения проходят согласования. К слову сказать, ранее МВД РФ озвучивало идею ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов. "Большую часть уличных преступлений против половой неприкосновенности детей у нас совершают мигранты. В закон внесли изменения об обязательной геномной регистрации лиц, совершающих сексуальные преступления, однако в отношении мигрантов такой графы нет. Геномная регистрация мигрантов позволила бы увеличить процент раскрываемых преступлений такого рода", - считает замначальника отдела по раскрытию преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности Сергей Алабин.Биологи собираются расшифровать ДНК всех живых организмов на Земле. Правда, для этого им потребуется разработать новые стандарты по выделению ДНК из окружающей среды и организмов. Цена вопроса - несколько миллиардов долларов. Кстати, на похожий проект, подразумевавший расшифровку человеческого генома, ушло почти 5 миллиардов долларов. Реализация проекта будет разбита на несколько этапов. Известно, что первый этап - определение последовательности нуклеотидов ДНК - затронет грибы, растения, животные.