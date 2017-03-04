Бактерия может побороть астму
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Ученые провели эксперимент на лабораторных мышах, которым заселили в кишечник бактерии Helicobacter pylori. В результате, как оказалось, специалисты повысили иммунитет подопытных грызунов. Эта бактерия бессимптомно проживает в организмах у половины жителей планеты, однако когда баланс нарушается, она приводит к язвам, гастритам и даже раку желудка. Когда бактерию уничтожают антибиотиками, большая вероятность возникновения астмы. Оказалось, что мышам, которым в детстве «привили» эту бактерию, были не страшны аллергены.
Эксперты пришли к выводу, что причина растущего уровня аллергических реакций – слишком строгие гигиенические нормы и привычки, которые нарушают в ЖКТ баланс бактерий.
Listis
LentaInform
СМИ2
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