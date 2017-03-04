Как улучшить циркуляцию крови: 11 несложных способов

Многие сталкивались с проблемной циркуляцией крови. Однако мало кто задумывался, что кровоток может серьезно влиять на наше здоровье. Плохое кровообращение — первопричина болей в мышцах, слабости и потенциального развития гангрены. Холодные руки и ноги — еще один индикатор того, что у вас проблемы с током крови. А еще варикозное расширение вен и лишний вес… В общем, нетрудно понять, как важно, чтобы кровь бежала по венам, а не “плелась”. Эксперты выделяют 11 простых приемов, которые достойно этому противостоят!1. Ходите по ступенькамЭто самый простой и самый надежный способ развить мышцы и увеличить кровоток. Дело в том, что слабые мышцы уменьшают циркуляцию крови, а ступеньки замечательно растягивают и развивают икроножную мышцу. Плюс ко всему, это отличное превентивное упражнение для всех, кто склонен к варикозу!2. Не игнорируйте специиСостояние кровеносной системы станет гораздо лучше, если в рационе появятся натуральные специи. Они являются природными биологическими добавками, повышают температуру тела и, как следствие, улучшают кровоток. Самыми полезными в этом отношении считаются корица, розмарин, гвоздика, тимьян, чеснок и перец чили. Но остальные тоже работают «на ура»!3. ПотягивайтесьМногие люди, чья работа связана с сидячим образом жизни, излишне расслабляют тело и нагибаются вперед. Это не только образует на животе ненужные складки, но и провоцирует кислородное голодание. То есть лишает тела того, что стимулирует нормальное кровообращение. Так что не забывайте потягиваться после длительного пребывания в одной позе.4. Перестаньте куритьЕсли вы курите, то бросьте эту вредную привычку как можно скорее. Курение не только разрушает здоровье, но и замедляет кровоток. И одной из основных причин плохой циркуляции крови является именно никотин.5. Сходите на массажСтимуляция мягких тканей, которая появляется при массаже – простой и очень приятный способ подхлестнуть кровь. И уже многие исследователи подтверждают, что массаж действительно работает. Даже если у вас нет возможности регулярно посещать массажный кабинет, тратить много денег не надо – просто попросите близких сделать вам массаж.6. Ноги выше головыЭтот способ улучшить кровообращение прекрасно работает для людей с сидячей работой. Чего проще: пришли домой и забросили ноги на диван на 15 минут, а сами лежите на полу. Ваши сосуды на ногах скажут громкое «спасибо» и не будут беспокоить варикозным расширением вен!7. Пересмотрите питаниеВ рационе вашей опорой должны стать такие продукты, как апельсины, темный шоколад, кайенский перец, семечки подсолнечника, ягоды годжи, дыня, тунец и авокадо. Все перечисленные продукты идеально подходят для улучшения кровотока!8. Контрастный душДля ускорения кровообращения и омоложения организма тела рекомендуется принимать контрастный душ или обдавать себя холодной водой после теплой ванны. Это очень эффективно укрепляет сосуды!9. Больше движенияЗанимайтесь спортом при любой возможности. Любая кардионагрузка типа велосипедной езды, подвижных игр или даже обычной разминки или физкультминутки “разгоняет” кровь. При первой же возможности отправляйтесь на прогулку!10. ПереобуйтесьНосите удобную обувь. Даже если на работе вам нужны каблуки, дома или на прогулку надевайте мягкую удобную обувь. А еще очень полезно гулять босиком – это стимулирует кровообращение в ступнях и активирует аккупунктурные точки.11. Пейте!Пейте достаточно воды на протяжении дня, чтобы ваш организм мог без перебоев вырабатывать энергию и выполнять свои ежедневные задачи. Это не значит, что надо хлебать воду литрами, но когда испытываете жажду, нужно попить. Попробуйте заменить холодную воду на теплую, поскольку холодная сужает вены.