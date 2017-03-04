Мы сами убиваем наши почки! 10 привычек, о которых нужно навсегда забыть

Почки — парный орган, который считается одним из важнейших в человеческом организме. На долю этого органического фильтра выпало нелегкое задание — очищение крови от всевозможных токсинов, микробов и инфекций. Также почки регулируют водно-солевой баланс в организме, кровяное давление и производство красных кровяных телец. Список можно продолжать и дальше, но остановимся на том, как сами мы, к сожалению, недооцениваем работу этого органа…Большинству из нас знакомы эти привычки, но о их вреде мы даже не задумываемся. Давай покончим с ними, дабы уберечь почки и себя от болезней. Ведь, как говорят: «Человек здоров, только если здоровы его почки».Способы убить свои почкиАлкоголь и курениеУже давно и множество раз доказано, что курение и употребление алкоголя отрицательно сказываются на здоровье. Вредные привычки ухудшают работу почек, ведь те не в силах справляться с большим количеством поступивших в организм токсических веществ.Это только в кино все красиво курят и попивают, а в жизни на самом деле — медленно убивают себя. Задумайся над этим в тот момент, когда будешь доставать очередную сигаретку или бутылочку пива…Недостаток снаДело в том, что именно ночью обновляется ткань почек. Если ты постоянно недосыпаешь, этот процесс не проходит полностью, что может вскоре привести к нарушению работы органа. Забудь о нелепой фразе: «Сон для слабаков!».Употребление кофеина в больших количествахТак вот почему тебе не спится… Кофеин, который содержится в кофе и различных безалкогольных напитках, в больших количествах вреден для всего организма в целом, а для почек — в особенности. Он обладает сильными мочегонными свойствами, обезвоживает организм и заставляет почки работать вхолостую, что создает лишнюю нагрузку на них.Пассивный образ жизниЧасто, особенно при сидячей работе, в почках возникают застойные явления. Чтобы восстановить правильную циркуляцию крови, каждый час делай небольшую разминку или гимнастику. Регулярные физические упражнения предотвратят возникновение камней в почках.Недостаток витамина B6Чтобы почки функционировали на отлично, необходимо ежедневно употреблять в среднем 1,3 мл витамина В6. Он содержится в птице, рыбе, картофеле и многих фруктах, кроме цитрусовых.Несвоевременное опорожнение мочевого пузыряПостоянное удержание мочи в мочевом пузыре может привести к почечной недостаточности и недержанию. Поэтому помни о правиле: «Как только — так сразу…»!Избыточное количество натрияОсновным источником натрия для человека является поваренная соль. Но если ты ею злоупотребляешь, то твои почки, как основной регулятор водно-солевого обмена, могут не справиться со своей работой. Суточная норма соли для взрослого человека — до 5–6 грамм. Совет таков: недосаливай еду — ты быстро привыкнешь и будешь лучше чувствовать ее вкус.Необдуманные диетыДиеты, выжигающие из организма жир, по существу оголяют почки и лишают их защиты. В результате они получают двойной удар: с одной стороны, фильтруют кровь с нарушенным балансом, а с другой — даже не получают полезные вещества.Избыток белкаБелок не способен накапливаться в организме, как жиры. Поэтому весь лишний белок и продукты его распада также увеличивают нагрузку на почки. Если же почки не справятся с выведением этих прдуктов обмена, то в них могут образовываться камни.Употребление недостаточного количества водыДля правильного функционирования почек, как и всех органов, необходимо пить достаточное количество воды. Вода в буквальном смысле вымывает все гадости из организма!Здоровье почек в твоих руках! Избавься от этих вредных привычек, и ты будешь чувствовать себя гораздо лучше.