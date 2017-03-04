Канадские ученые обнаружили в семенной жидкости белок, который вызывает овуляцию
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Адамс и его коллеги исследовали семенную жидкость самцов лам. У животных этого вида, как и ряда других (кролики, верблюды, нутрии) овуляция происходит после соития, так называемая индуцированная (рефлекторная) овуляция. Ранее считалось, что этот процесс вызывает стимуляция гениталий.
В ходе эксперимента биологи обнаружили, что семенная жидкость лам, введенная в кровоток, вызывает овуляцию в отсутствие полового акта. Исследования показали, что выход яйцеклетки из фолликула провоцирует белок, известный как фактор роста нейронов (NGF). Этот небольшой протеин способствует формированию и поддержанию жизнедеятельности нейронов, а также функционирует в качестве сигнальной молекулы. Он присутствует в различных тканях организма.
Адамс и его коллеги установили, что NGF присутствует в образцах семенной жидкости, полученных от различных видов животных, а также в семенной жидкости человека. У животных со спонтанной овуляцией (в частности, у коров) этот белок вызывал сокращение цикла овуляции, а также стимулировал развитие желтого тела — временной железы внутренней секреции, образующейся после выхода яйцеклетки из фолликула и вырабатывающей гормоны. Под воздействием продуцируемого желтым телом прогестерона слизистая оболочка матки готовится к возможной беременности. По мнению ученых, фактор роста нейронов действовал на коров как гормон.
В дальнейшем ученые планируют выяснить, каким образом NGF влияет на фертильность людей, а также как он связан с бесплодием. "Мы хотим выяснить, являются ли мужчины, в сперме которых NGF присутствует в большей концентрации, более фертильными?". По мнению Адамса, после проведения дополнительных исследований можно будет разработать новый тип лечения бесплодия.
Listis
СМИ2
LentaInform
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