Канадские ученые обнаружили в семенной жидкости белок, который вызывает овуляцию у определенных видов животных, а также действует как гормон на организм женщины, сообщает Nature. Результаты работы ученых, проведенной под руководством Грега Адамса (Gregg Adams) из Саскачеванского университета (University of Saskatchewan), опубликованы в августовском номере журнала PNAS.Адамс и его коллеги исследовали семенную жидкость самцов лам. У животных этого вида, как и ряда других (кролики, верблюды, нутрии) овуляция происходит после соития, так называемая индуцированная (рефлекторная) овуляция. Ранее считалось, что этот процесс вызывает стимуляция гениталий.В ходе эксперимента биологи обнаружили, что семенная жидкость лам, введенная в кровоток, вызывает овуляцию в отсутствие полового акта. Исследования показали, что выход яйцеклетки из фолликула провоцирует белок, известный как фактор роста нейронов (NGF). Этот небольшой протеин способствует формированию и поддержанию жизнедеятельности нейронов, а также функционирует в качестве сигнальной молекулы. Он присутствует в различных тканях организма.Адамс и его коллеги установили, что NGF присутствует в образцах семенной жидкости, полученных от различных видов животных, а также в семенной жидкости человека. У животных со спонтанной овуляцией (в частности, у коров) этот белок вызывал сокращение цикла овуляции, а также стимулировал развитие желтого тела — временной железы внутренней секреции, образующейся после выхода яйцеклетки из фолликула и вырабатывающей гормоны. Под воздействием продуцируемого желтым телом прогестерона слизистая оболочка матки готовится к возможной беременности. По мнению ученых, фактор роста нейронов действовал на коров как гормон.В дальнейшем ученые планируют выяснить, каким образом NGF влияет на фертильность людей, а также как он связан с бесплодием. "Мы хотим выяснить, являются ли мужчины, в сперме которых NGF присутствует в большей концентрации, более фертильными?". По мнению Адамса, после проведения дополнительных исследований можно будет разработать новый тип лечения бесплодия.