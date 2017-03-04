Ученые из Кембриджского университета обнаружили связь между ростом человека и причинами его смерти, пишут "Аргументы и факты". В частности, исследователи утверждают, что чем выше рост человека, тем вероятнее он может умереть от рака.Что касается низкорослых людей, то они чаще умирают из-за инфарктов или инсультов. Ученые подчеркивают, что подобная тенденция очевидна только при рассмотрении большой выборки, и ее нельзя проецировать на каждого конкретного человека.Ученые также установили, что в среднем высокие люди более здоровые по сравнению с низкорослыми. Они обычно более худощавы, чаще занимаются спортом и меньше курят. У них лучше обстоят дела с уровнем холестерином в крови и артериальным давлением.