Чем выше рост человека, тем вероятнее он может умереть от рака
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Что касается низкорослых людей, то они чаще умирают из-за инфарктов или инсультов. Ученые подчеркивают, что подобная тенденция очевидна только при рассмотрении большой выборки, и ее нельзя проецировать на каждого конкретного человека.
Ученые также установили, что в среднем высокие люди более здоровые по сравнению с низкорослыми. Они обычно более худощавы, чаще занимаются спортом и меньше курят. У них лучше обстоят дела с уровнем холестерином в крови и артериальным давлением.
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