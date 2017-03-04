Агрессивное воздействие дефибриллятора можно снизить

Агрессивное воздействие дефибриллятора неоправданно, так как даже 10% энергии от стандартного заряда позволяют наладить ритм сердца, не повредив окружающие ткани, считают исследователи из Университета Корнела и Института динамики.Дефибриллятор используется при лечении сердечной аритмии, но при этом мощный заряд электричества от аппарата причиняет боль и повреждает ткани, окружающие сердце. Специалисты провели исследование, в ходе которого установили, что такое агрессивное воздействие на организм можно и нужно снизить, при этом сохранив эффективность метода.В лабораторных испытаниях ученые установили, что электрический шок, равный 10% энергии от стандартного дефибриллятора также помогает восстановить нормальный ритм сердца, однако это происходит щадящим образом. Эксперты предлагают отказаться от использования стандартных дефибрилляторов.