Агрессивное воздействие дефибриллятора можно снизить

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Агрессивное воздействие дефибриллятора неоправданно, так как даже 10% энергии от стандартного заряда позволяют наладить ритм сердца, не повредив окружающие ткани, считают исследователи из Университета Корнела и Института динамики.

Дефибриллятор используется при лечении сердечной аритмии, но при этом мощный заряд электричества от аппарата причиняет боль и повреждает ткани, окружающие сердце. Специалисты провели исследование, в ходе которого установили, что такое агрессивное воздействие на организм можно и нужно снизить, при этом сохранив эффективность метода.

В лабораторных испытаниях ученые установили, что электрический шок, равный 10% энергии от стандартного дефибриллятора также помогает восстановить нормальный ритм сердца, однако это происходит щадящим образом. Эксперты предлагают отказаться от использования стандартных дефибрилляторов.
СМИ2
LentaInform
Listis

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