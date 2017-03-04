Агрессивное воздействие дефибриллятора можно снизить
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Дефибриллятор используется при лечении сердечной аритмии, но при этом мощный заряд электричества от аппарата причиняет боль и повреждает ткани, окружающие сердце. Специалисты провели исследование, в ходе которого установили, что такое агрессивное воздействие на организм можно и нужно снизить, при этом сохранив эффективность метода.
В лабораторных испытаниях ученые установили, что электрический шок, равный 10% энергии от стандартного дефибриллятора также помогает восстановить нормальный ритм сердца, однако это происходит щадящим образом. Эксперты предлагают отказаться от использования стандартных дефибрилляторов.
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LentaInform
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