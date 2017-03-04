Ученые установили причину возникновения шизофрении

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Канадским исследователям из университета Монреаля удалось выявить генную мутацию, связанную с шизофренией, что позволит создать новые методы лечения этого тяжелого заболевания.

Ученые провели исследование, в ходе которого смогли обнаружить генетическую мутацию de novo, разрушающую коммуникацию между областями мозга, одна из которых, предположительно, отвечает за память. Специалисты обнаружили у пациентов такие генетические изменения, несмотря на то, что у их родителей ничего подобного не обнаружено.

Эксперты сообщили, что, по статистике, шизофренией болеют около 24 млн. человек в мире. Это тяжелое расстройство мозга связано как с генетическими факторами, так и с факторами окружающей среды. Медики надеются, что открытие поможет создать эффективное лекарство от недуга.
СМИ2
Listis
LentaInform

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