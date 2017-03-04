Ежедневный прием аспирина позволяет снижать риск депрессии у пожилых людей

Употребление аспирина в небольших дозах на ежедневной основе, позволяет предотвратить депрессию у пожилых людей – к такому выводу в рамках новейшего исследования пришла группа ученых из Австралии. В рамках предварительных тестов было установлено, что прием аспирина снижает риск развития депрессии примерно на 40%.Препарат оказывает комплексный позитивный эффект на состояние здоровья людей пенсионного возраста в первую очередь за счет снижения уровня гомоцистеина, особой кислоты в крови, которая по мнению врачей увеличивает риск развития сердечных приступов и инсультов. В настоящее время многие ученые убеждены, что избыток гомоцистеина может быть фактором, влияющим на ухудшение психического здоровья и, что почти шести случаев депрессии из десяти у пожилых людей можно было бы избежать с помощью приема аспирина в небольших количествах.По словам ученых пожилые люди с высоким риском гомоцестеина традиционно имеют худшее состояние здоровья, и в первую очередь многочисленные проблемы с сердечнососудистой системой и повышенное артериальное давление. Все эти факторы сами по себе увеличивают риск развития неврологических расстройств, включая депрессию. Чтобы проверить, способно ли снижение уровня гомоцистеина помочь в плане предотвращения депрессии, ученые из Университета Западной Австралии в Перте изучили 3700 мужчин в возрасте между 69 и 87 годами и проанализировали их медицинские карты, с целью определить наличие или отсутствие депрессии в анамнезе. Параллельно их кровь была исследована на наличие повышенных уровней гомоцистеина. Результаты проведенного иисследования продемонстрировали, что мужчины с чрезмерными уровнями гомоцистеина в среднем на 60% чаще страдают от депрессии.Это первое исследование, которое показывает, что аспирин связан со значительно меньшим риском развития депрессии у пожилых людей с высоким уровнем гомоцистеина. При этом ежедневный прием аспирина снижал уровень гомоцистеина, и соответственно на 43% снижал уровень депрессии. При этом употребление специализированных витаминных добавок для снижения уровня гомоцестеина в крови не позволяло добиться аналогичного эффекта.