Кесарево сечение негативно влияет на развитие головного мозга

Естественные роды, в отличие от кесарева сечения, запускают в головном мозге новорожденных выработку специфического белка, который стимулирует развитие мозговых структур в процессе роста организма и регулирует различные функции мозга у взрослых. К такому выводу пришла группа ученых из Йельской школы медицины, чье исследование было опубликовано в августовском выпуске журнала PLoS ONE.Речь идет о белке UCP2 (митохондриальный разобщающий белок 2), который регулирует надлежащее развитие нейронных связей в гиппокампе - области мозга, отвечающей за краткосрочную и долгосрочную память, пространственную ориентацию, а также участвующей в механизмах формирования эмоций.Авторы работы выяснили, что одной из ключевых функций UCP2 является участие в процессе утилизации содержащихся в грудном молоке длинноцепочных жирных кислот, важнейших источников энергии для нейронов, что особенно важно в перинатальном периоде. UCP2 вовлечен также в регуляцию таких процессов в головном мозге взрослых особей, как энергообмен, клеточная пролиферация, нейропротекция и стимуляция синаптических связей.Изучая связь между способом появления на свет и уровнем UCP2 у мышей, авторы исследования обнаружили, что физиологический стресс при естественных родах инициирует активное производство этого белка в гиппокампе. В то же время уровень UCP2 в гиппокампе мышей, родившихся с помощью кесарева сечения, оказался значительно сниженным.Полное же выключение гена, кодирующего UCP2, или подавление функций белка химическим путем вело к уменьшению числа нейронов в гиппокампе и их размеров, нарушению синаптических связей и, как следствие, снижению мозговой функции и различным отклонениям в поведении у взрослых особей."Полученные результаты указывают на то, что UCP2, возможно, играет ключевую роль в процессах развития и функционирования мозга и связанного с ними поведения, - цитирует EurekAlert! лидера группы Тамаса Хорвата (Tamas Horvath). - Наблюдаемый в последнее время рост числа медицински не обоснованных кесаревых сечений может иметь такие долговременные последствия для человечества, о которых мы прежде не догадывались".