Кесарево сечение негативно влияет на развитие головного мозга
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Речь идет о белке UCP2 (митохондриальный разобщающий белок 2), который регулирует надлежащее развитие нейронных связей в гиппокампе - области мозга, отвечающей за краткосрочную и долгосрочную память, пространственную ориентацию, а также участвующей в механизмах формирования эмоций.
Авторы работы выяснили, что одной из ключевых функций UCP2 является участие в процессе утилизации содержащихся в грудном молоке длинноцепочных жирных кислот, важнейших источников энергии для нейронов, что особенно важно в перинатальном периоде. UCP2 вовлечен также в регуляцию таких процессов в головном мозге взрослых особей, как энергообмен, клеточная пролиферация, нейропротекция и стимуляция синаптических связей.
Изучая связь между способом появления на свет и уровнем UCP2 у мышей, авторы исследования обнаружили, что физиологический стресс при естественных родах инициирует активное производство этого белка в гиппокампе. В то же время уровень UCP2 в гиппокампе мышей, родившихся с помощью кесарева сечения, оказался значительно сниженным.
Полное же выключение гена, кодирующего UCP2, или подавление функций белка химическим путем вело к уменьшению числа нейронов в гиппокампе и их размеров, нарушению синаптических связей и, как следствие, снижению мозговой функции и различным отклонениям в поведении у взрослых особей.
"Полученные результаты указывают на то, что UCP2, возможно, играет ключевую роль в процессах развития и функционирования мозга и связанного с ними поведения, - цитирует EurekAlert! лидера группы Тамаса Хорвата (Tamas Horvath). - Наблюдаемый в последнее время рост числа медицински не обоснованных кесаревых сечений может иметь такие долговременные последствия для человечества, о которых мы прежде не догадывались".
Listis
СМИ2
LentaInform
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