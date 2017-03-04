10 лучших продуктов для вашей печени: польза, которую сложно не заметить

В мире существует огромное количество способов очищения организма: от тюбажа печени до детокс-диет. Однако не проще ли изначально питаться правильно, чтобы потом не плакаться о грустных последствиях? Предлагаем твоему вниманию 10 самых полезных продуктов для печени, которые должны стать неотъемлемой частью твоего ежедневного рациона. Питайся не только правильно, но и с удовольствием! Итак, начнем:1. ЧеснокЧесночный сок способен активизировать ферменты печени и вывести токсины из организма. В н?м так же содержится большое количество селена и аллицина — природных стимуляторов и «моющих средств» для печени.ГрейпфрутЭтот плод содержит большое количество антиоксидантов и витамина С, которые создают все условия для естественного очищения печени. Даже небольшой стакан грейпфрутового сока помогает увеличить производство ферментов, которые так необходимы для детоксикации организма.3. Свекла и морковьДревние римляне использовали свеклу в качестве афродизиака, и это не шутки! На сегодняшний день наука официально подтвердила тот факт, что вкусный плод содержит большое количество бора — элемента, напрямую связанного с гормональным фоном человека. Хочешь очистить печень и улучшить зрение? Употребляй не только свеклу, но морковь — оба этих овоща имеют огромное количество полезного и «очистительного» бета-каротина.4. Зеленый чайЗеленый чай известен такими полезными для печени веществами, как катехины. А еще в н?м содержится много антиоксидантов, которые способствуют омоложению организма. Кстати, во многих диетах утро принято начинать именно с чая.5. Листовые зеленые овощиСтакан свежевыжатого сока из зеленых овощей (капусты, шпината, петрушки) не только очищает кровь и заряжает тело энергией, но и нейтрализует действие тяжелых металлов, которые могут годами накапливаться в организме.6. АвокадоЭтот вкусный экзотический плод не только насыщает организм огромным количеством полезных веществ, но и и мягко очищает печень от токсинов и шлаков.7. ЯблокиВ яблоках содержится огромное количество пектина — вещества, которое обладает способностью очищать тело от продуктов распада, продлевать молодость организма и укреплять иммунитет. Недаром в пословице говорится о том, что «яблоко в день спасает от всех докторов». Ешь яблоки — и твой организм скажет тебе спасибо!8. Оливковое маслоОливковое масло холодного отжима — отличный способ избавиться от токсинов и обеспечить организм всеми необходимыми веществами.9. Лимоны и лаймыОтличный способ очистить печень — выпивать по утрам сок половинки лимона, разбавленный в теплой воде. Такая нехитрая процедура будет полезна не только для печени, но и для пищеварительной системы.10. КуркумаКуркума является одной из самых лучших приправ, которая насыщает организм питательными веществами и очищает печень.Просто добавь эти 10 продуктов в свой ежедневный рацион — и твоя печень отблагодарит тебя хорошим самочувствием, крепким иммунитетом и красивой кожей. Поделись с друзьями отличным настроением и пожеланиями крепкого здоровья — сделай репост этой статьи!