10 лучших продуктов для вашей печени: польза, которую сложно не заметить
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1. Чеснок
Чесночный сок способен активизировать ферменты печени и вывести токсины из организма. В н?м так же содержится большое количество селена и аллицина — природных стимуляторов и «моющих средств» для печени.
Грейпфрут
Этот плод содержит большое количество антиоксидантов и витамина С, которые создают все условия для естественного очищения печени. Даже небольшой стакан грейпфрутового сока помогает увеличить производство ферментов, которые так необходимы для детоксикации организма.
3. Свекла и морковь
Древние римляне использовали свеклу в качестве афродизиака, и это не шутки! На сегодняшний день наука официально подтвердила тот факт, что вкусный плод содержит большое количество бора — элемента, напрямую связанного с гормональным фоном человека. Хочешь очистить печень и улучшить зрение? Употребляй не только свеклу, но морковь — оба этих овоща имеют огромное количество полезного и «очистительного» бета-каротина.
4. Зеленый чай
Зеленый чай известен такими полезными для печени веществами, как катехины. А еще в н?м содержится много антиоксидантов, которые способствуют омоложению организма. Кстати, во многих диетах утро принято начинать именно с чая.
5. Листовые зеленые овощи
Стакан свежевыжатого сока из зеленых овощей (капусты, шпината, петрушки) не только очищает кровь и заряжает тело энергией, но и нейтрализует действие тяжелых металлов, которые могут годами накапливаться в организме.
6. Авокадо
Этот вкусный экзотический плод не только насыщает организм огромным количеством полезных веществ, но и и мягко очищает печень от токсинов и шлаков.
7. Яблоки
В яблоках содержится огромное количество пектина — вещества, которое обладает способностью очищать тело от продуктов распада, продлевать молодость организма и укреплять иммунитет. Недаром в пословице говорится о том, что «яблоко в день спасает от всех докторов». Ешь яблоки — и твой организм скажет тебе спасибо!
8. Оливковое масло
Оливковое масло холодного отжима — отличный способ избавиться от токсинов и обеспечить организм всеми необходимыми веществами.
9. Лимоны и лаймы
Отличный способ очистить печень — выпивать по утрам сок половинки лимона, разбавленный в теплой воде. Такая нехитрая процедура будет полезна не только для печени, но и для пищеварительной системы.
10. Куркума
Куркума является одной из самых лучших приправ, которая насыщает организм питательными веществами и очищает печень.
Просто добавь эти 10 продуктов в свой ежедневный рацион — и твоя печень отблагодарит тебя хорошим самочувствием, крепким иммунитетом и красивой кожей. Поделись с друзьями отличным настроением и пожеланиями крепкого здоровья — сделай репост этой статьи!
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