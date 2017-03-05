Рыбная диета укрепляет зрение

Офтальмологи из Австралии обнаружили, что люди употребляющие рыбу, по меньшей мере, 2 раза в неделю, менее подвержены возрастной макулодистрофии (AMD).AMD – дегенерация центрального отдела сетчатки глаза — мокулы. В макуле находится множество светочувствительных клеток (фоторецепторов).Когда на один из фоторецепторов падает свет, он через нервные клетки и нервные волокна сообщает об этом в мозг, который из множества подобных сообщений воссоздает увиденную глазом картину.Также исследователи сообщили, что содержащиеся в рыбе жиры укрепляют здоровье глаза, и препятствуют возникновению возрастных заболеваний зрения.