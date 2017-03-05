Рыбная диета укрепляет зрение
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AMD – дегенерация центрального отдела сетчатки глаза — мокулы. В макуле находится множество светочувствительных клеток (фоторецепторов).
Когда на один из фоторецепторов падает свет, он через нервные клетки и нервные волокна сообщает об этом в мозг, который из множества подобных сообщений воссоздает увиденную глазом картину.
Также исследователи сообщили, что содержащиеся в рыбе жиры укрепляют здоровье глаза, и препятствуют возникновению возрастных заболеваний зрения.
Listis
СМИ2
LentaInform
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