Рыбная диета укрепляет зрение

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Офтальмологи из Австралии обнаружили, что люди употребляющие рыбу, по меньшей мере, 2 раза в неделю, менее подвержены возрастной макулодистрофии (AMD).

AMD – дегенерация центрального отдела сетчатки глаза — мокулы. В макуле находится множество светочувствительных клеток (фоторецепторов).

Когда на один из фоторецепторов падает свет, он через нервные клетки и нервные волокна сообщает об этом в мозг, который из множества подобных сообщений воссоздает увиденную глазом картину.

Также исследователи сообщили, что содержащиеся в рыбе жиры укрепляют здоровье глаза, и препятствуют возникновению возрастных заболеваний зрения.
Listis
СМИ2
LentaInform

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