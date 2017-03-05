Идея маркировать лекарства в России вызвала вопросы у экспертов

С начала 2017 года Минздрав запланировал старт эксперимента по маркировке лекарств. По его условиям, в каждую упаковку продаваемых препаратов внедряется чип - электронный идентификационный знак. Де-юре эксперимент начался 1 февраля в шести регионах России, и до марта продлится его подготовительный этап. Однако уже сейчас между профильными комитетами наблюдаются разногласия. К примеру, Росздравнадзор, разрабатывающий методические рекомендации, попросил об отсрочке, поскольку не согласован проект с профильными ведомствами, в том числе с Минфином, Минпромторгом и ФНС.Комментирует Алексей Ермаков, директор по качеству фармацевтической компании "Натива": "Из-за чего, у производителей лекарств возникают опасения: времени для маркировки, согласно документу, в общем-то достаточно, если бы при этом были прозрачные четкие правила и требования по процедуре проведения маркировки. Тогда можно было бы в спокойном режиме закупить оборудование встроить его в линии и внести соответствующие изменения в макеты лекарственных средств. Но если они будут утверждены только через 6 месяцев, 9 месяцев или год, то эксперимент окажется под угрозой. А что если 1 января 2018 года постановление вступит в действие, а порядок появится только в июле того же года? Что мы будем делать полгода? Достаточно вспомнить аналогичную ситуацию на алкогольном рынке или рынке меховых изделий. Но если с алкогольными проволочками, максимум, кто-то пропустил свою выпивку, то над больными так экспериментировать, мне кажется, недопустимо.Получается, что заложниками этой ситуации становятся не чиновники и не предприниматели, а потребители - пациенты, для которых наличие или отсутствие лекарств в аптеке или в больнице - это вопрос жизни и смерти. Другой вопрос - готовность самих медицинских учреждений к эксперименту. Если в аптеку придет препарат с маркировкой, а аптеки или больницы не смогут его прочитать, тогда целесообразность самого эксперимента под большим вопросом. Ведь сначала готовят инфраструктуру под технологическое новшество, и только потом ее запускают. То есть сначала должны появится четкие правила, за ними - технические средства, пройти так называемые пуско-наладочные работы, потом обязательное тестирование и, наконец, после этого нужно запускать систему.Ситуацию усложняет другое: сам сканер для считывания кода чипа стоит не более 20000 рублей, и его покупка не отразится на розничной цене лекарств. Однако с 1 июля все аптеки, как и другие предприятия розничной торговли, переходят на использование новых кассовых аппаратов и есть риск, что новое оборудование будет между собой несовместимо. Кроме того, аптекам до июня предстоит запустить всю технологическую цепочку: установить оборудование и программное обеспечение, обучить специалистов. Справятся ли аптеки с такой нагрузкой? Без сомнения, что сама идея маркировки лекарственных средств преследует благие цели и, прежде всего, нацелена на систематизацию нашего рынка, даже несмотря на то, что сегодня, по данным Росздравнадзора, уровень фальсификата составляет всего 0,2%. Мне лично не приходилось сталкивался с подделками отечественных препаратов.Маркировка однозначно отразится на конечной цене, поскольку появляется масса дополнительных технологических процессов и не только у производителей, но и дистрибьюторов, аптек, контролирующих органов. Кроме того, нужно понимать, что бизнес производства фармацевтической продукции и без маркировки один из самых конкурентных и прозрачных в России. Он не является высокодоходным, поскольку траты очень высокие и рисковые. К тому же, данная инициатива может навредить отечественным производителям лекарств низкого ценового сегмента, у которых свой потребитель. Маркировка увеличит стоимость их продукции до 20% и, вполне возможно, не пройдет для них безболезненно, поскольку большинство таких производителей работает на устаревшем оборудовании и на ограниченных площадях. Поэтому главной задачей проводимого эксперимента по маркировке лекарственных средств станет сохранение существующей отрасли во всей его целостности".