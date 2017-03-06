Стиральная машинка может быть рассадником опасной для здоровья плесени

Посудомоечная, стиральная машина и другие бытовые приборы, делающие нашу жизнь более легкой, могут таить в себе опасность для здоровья всей семьи, утверждают словенские исследователи.Ученые из Университета Любляны провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что посудомоечная и стиральная машина – отличная среда для размножения, по меньшей мере, двух крайне опасных для человека бактерий - Exophiala dermatitidis и E. Phaeomuriformis.Они размножаются в благоприятной для них среде: влага и температура. Обычно плесневый грибок появляется на резиновых поверхностях машины и в загрузочных лотках для моющих средств. Проблема в том, что эти виды грибков проявляют стойкость к высоким температурам и химическим моющим средствам.Эксперты предупреждают, что опасные бактерии, поражающие легкие человека, были найдены в 62% исследуемых посудомоечных машин. Чтобы избежать опасности для здоровья, необходимо просушивать и вовремя мыть места бытовых приборов, где может образоваться плесневый грибок, считают исследователи.