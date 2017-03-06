Клетки головного мозга виноваты в переедании

Мозг тучных людей отличается от мозга человека с нормальным весом. Дело в том, что он нацелен на поиск жирной пищи, выяснили австралийские ученые из Монашского университета. Они исследовали систему передачи сообщений между мозгом и остальными частями тела, надеясь обнаружить неврологическую причину ожирения.Мозг однозначно регулирует аппетит и пищевое поведение. Также есть ряд генетических мутаций, повышающих риск ожирения. И львиная их доля локализуется в головном мозге. В рамках последнего исследования ученые сфокусировались на клетках мозга, отвечающих за распознавание голода. Также на эти клетки влияет мотивация и чувство награды.Анализ показал: при ожирении мозг не отсылает сигналы телу, говоря, что уже запасено достаточно энергии. То есть, когда человек голоден, мозг сигнализирует о необходимости еды, в особенности энергетически насыщенной (много сахара или жира). Но у лиц с ожирением данная система работает неправильно.Есть основания полагать, что проблема формируется в детстве (когда мозговые пути только складываются, ребенка поощряют за хорошее поведение сладостями). Тогда рождается устойчивая связка между сладким и хорошим состоянием. Ученым удалось удалить энзим у мышей, который не дает мозгу отсылать сообщения о том, что требуется больше энергии.Видимо, при определенных условиях описанные клетки мозга не получают или не воспринимают сигналы, говорящие о насыщении. Поэтому они продолжают отсылать сообщения о голоде, и человек продолжает есть.