Названы два продукты, повышающих риск рака груди

Оказывается, рацион питания в подростковом возрасте влияет на вероятность развития рака груди. Это установили исследователи из Калифорнийского университета, проанализировав данные 45204 женщин. На момент начала исследования участницам было от 27 до 44 лет. Впервые женщины рассказали о своем рационе питания во взрослом возрасте в 1991 году.Ученые оценивали рацион питания участниц каждые 4 года. Кроме того, в 1998 году женщины ответили на вопросы о своем рационе питания в средней школе. Специалисты искали связь между диетой и уровнями маркеров воспаления в крови. Они подсчитали для каждой диеты уровень воспаления. За время исследования у 870 женщин выявили рак молочной железы в до наступления менопаузы, а у 490 участниц - в постменопаузе.Исследователи разделили женщин на 5 групп в зависимости уровня воспаления, соответствовавшего их диете. Исследование показало: у участниц, чья диета во взрослом возрасте коррелировала с самыми высокими уровнями воспаления, риск развития рака груди в до менопаузы был повышен на 35% по сравнению с женщинами с самыми низкими уровнями воспаления.Еще ученые обнаружили, что у женщин, чья диета в подростковом была связана с самыми высокими уровнями воспаления, вероятность развития рака до менопаузы оказалась на 41% выше, чем у участниц с самыми низкими уровнями воспаления. Самой опасной была диета, включавшая мало овощей, много сладких и диетических безалкогольных напитков, рафинированного сахара, углеводов, красного мяса и маргарина.