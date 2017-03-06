Грецкие орехи помогут вылечить мужское бесплодие

Ученые объяснили, почему грецкие орехи повышают шансы мужчины на отцовство. Оказывается, эта пища содержит вещества, которые повышают качество сперматозоидов.Тем представителям сильного пола, которые столкнулись с трудностями при зачатии ребенка, нужно обязательно включить в свой рацион грецкие орехи. Исследователи утверждают, что эта пища повышает качество сперматозоидов. Употребление грецких орехов способствует уменьшению процесса перекисного окисления, который способен повредить клетки сперматозоидов. Эта разновидность повреждений воздействует на мембраны сперматозоидов, преимущественно состоящие из полиненасыщенных жирных кислот.Грецкие орехи являются одними из трех видов орехов, которые в значительной степени состоят из этих жирных кислот. А это значит, что они обладают уникальной способностью обогащать клетки сперматозоидов. Пригоршня грецких орехов (56 г) содержит 13 г полиненасыщенных жирных кислот в 18 г чистого жира. В ходе исследование ученые из Университета Делавэра разделили на две группы мышей в зависимости от типа питания на период от 9 до 11 недель. При этом в первой группе были здоровые самцы, а во второй - имеющие генетическую предрасположенность к бесплодию.Исследователи выявили существенные улучшения показателей подвижности сперматозоидов и морфологии у мышей, 20% суточной дозы калорий которых составляли грецкие орехи, что эквивалентно 71 г орехов в день для человека. У генетически бесплодных мышей отмечалось улучшение показателей морфологии сперматозоидов, а в обеих группах было замечено снижение процесса перекисного окисления.Ученые отмечают, что для понимания роли специфических нутриентов в грецких орехах могут понадобиться новые исследования, но уже полученные выводы позволяют предположить, что эти орехи крайне полезны для мужской репродуктивной системы.