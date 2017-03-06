Пассивное курение связали с повышенным риском гиперактивности

Дети, подвергающиеся воздействию табачного дыма дома, значительно чаще страдают синдромом гиперактивности с дефицитом внимания (СДВГ), расстройствами обучения и поведения. К таким выводам, как пишет Los Angeles Times, пришли американские ученые в результате исследования, охватившего более 55 тысяч детей в возрасте до 12 лет.Сотрудники Гарвардской школы охраны общественного здоровья использовали в своей работе данные Национального исследования здоровья детей, проведенного в США в 2007 году.В ходе исследования, проводившегося методом телефонного опроса, у родителей детей спрашивали, курят ли они дома, а также имеются ли у детей диагностированные СДВГ, обучения (дислексия, дисграфия и т.д.) и поведения.Как выяснилось, дети подвергались воздействию табачного дыма в 6 процентах опрошенных семей. Риск наличия как минимум двух таких расстройств среди детей из курящий семей был выше на 50 процентов, причем для мальчиков он был более значительным, чем для девочек.При оценке риска учитывалось влияние таких факторов, как раса, уровень дохода и образования родителей.Экстраполяция полученных данных на все население США дает основание полагать, что воздействию табачного дыма подвергается около 4,8 миллионов американских детей, подчеркивают ученые.