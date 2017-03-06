Разработана одежда, очищающая воздух

http://www.neboley.com.ua - Добавил ithink в категорию Другие

Создана уникальная экологическая ткань, которая удаляет из воздуха загрязняющие вещества, сообщили исследователи из Университета Шеффилда совместно с Лондонским колледжем моды.

Создатели сообщили, что уникальность проекта заключается в том, что в основу ткани входит очищающий элемент с диоксидом титана. Его нужно добавлять во время стирки белья, как кондиционер. Когда ткань, постиранная таким образом, высыхает, она начинает очищать воздух – удалять из него оксид азота и летучие органические соединения.

Разработчики полагают, что их идея многим понравится, и такая ткань будет очень популярной, поскольку о вреде выхлопных газов и загрязненного воздуха на организм человека всем хорошо известно.

Ранее мы сообщали, что грязный воздух делает людей более глупыми.
Listis
СМИ2
LentaInform

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь