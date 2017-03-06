Разработана одежда, очищающая воздух

Создана уникальная экологическая ткань, которая удаляет из воздуха загрязняющие вещества, сообщили исследователи из Университета Шеффилда совместно с Лондонским колледжем моды.Создатели сообщили, что уникальность проекта заключается в том, что в основу ткани входит очищающий элемент с диоксидом титана. Его нужно добавлять во время стирки белья, как кондиционер. Когда ткань, постиранная таким образом, высыхает, она начинает очищать воздух – удалять из него оксид азота и летучие органические соединения.Разработчики полагают, что их идея многим понравится, и такая ткань будет очень популярной, поскольку о вреде выхлопных газов и загрязненного воздуха на организм человека всем хорошо известно.Ранее мы сообщали, что грязный воздух делает людей более глупыми.