Покупателей убеждают, что они больны

Европейские фармацевтические компании тратят вдвое больше денег на маркетинг, чем на научные исследования. К такому выводу пришли в международной организации по защите прав потребителя Consumers International.В прошлом году компании потратили на рекламу медицинских препаратов в Европе около 60 млрд. долларов. При этом, говорят в Consumers International, у общественности нет доступа к информации о том, как именно расходуются эти средства и потребитель, как правило, понятия не имеет о методах популяризации тех или иных лекарств.В частности, утверждают защитники прав потребителя, производители убеждают потенциальных покупателей в том, что те страдают тем или иным недугом, подкупают врачей и неправильно интерпретируют результаты клинических тестов препаратов. Среди новых методов — и организация конференций по отдельным заболеваниям. Спонсорская поддержка фармацевтических гигантов зачастую не афишируется.