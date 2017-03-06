Вишневый сок избавляет от боли в мышцах
http://www.neboley.com.ua - Добавил mechone в категорию Другие
Ученые уже делали безуспешные попытки разработать методы борьбы с мышечной болью. Однако недавно Declan Connolly (University of Vermont, США) и его коллеги выяснили, что вишневый сок защищает мышцы от повреждения.
Противовоспалительные свойства вишневого сока были известны и раньше, однако его влияние конкретно на мышечную ткань до сих пор не изучалось. Только два вида млекопитающих страдают от повреждения мышечной ткани: люди и лошади.
LentaInform
Listis
СМИ2
Добавить комментарий