Какие продукты выводят яды из организма
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Это касается и химиков, и стеклодувов, и маляров, и анестезиологов, и фармацевтов, и даже работников сельского хозяйства. В этот список можно включить и водителей и постовых ГИБДД. Дело в том, что загазованный воздух, которым они дышат, содержит в себе тяжёлые металлы и токсичные летучие соединения, губительные для здоровья.
Обезвредить попавшие в организм яды можно с помощью специальной диеты.
Способностью инактивировать вредные вещества и выводить их из организма обладает морская капуста. Ее листья на 5% состоят из солей альгиновой кислоты, которые получили название «природных утилизаторов вредных веществ. Нейтрализовать вредные вещества помогает клетчатка, которая содержится в большинстве овощей и фруктов. В этом отношении поистине уникальными свойствами обладает свекла — в ней содержатся несколько флавоноидов, которые связываются с тяжёлыми металлами. Инертные соединения, образующиеся в результате этой реакции, быстро выводятся из организма.
И наконец картофель, сваренный в кожуре. Содержащийся в нем крахмал не переваривается в кишечнике. Он как бы напоминает сеть. В нее-то и попадают молекулы различных вредных соединений – начиная от нитратов и заканчивая канцерогенами. Так что варёный картофель – это полезнейший продукт.
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