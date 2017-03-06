Разговаривать по мобильному в грозу смертельно опасно

Пользование мобильным телефоном на улице во время грозы представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья из-за опасности попадания молнии, свидетельствуют английские врачи.В качестве примера врачи привели историю болезни 15 летней девочки, которая разговаривала по мобильному телефону, находясь во время грозы в одном из лондонских парков.Попадание молнии привело к тяжелым повреждениям внутренних органов. Девочку удалось спасти, однако спустя год после инцидента она остается прикованной к инвалидной коляске и страдает от многочисленных проблем с физическим и психическим здоровьем. Разряд молнии прошел через ухо, к которому был приложен телефон, вызвав разрыв барабанной перепонки, необратимую глухоту и поражение мозга, свидетельствуют врачи.В обычных условиях при попадании молнии в человека, разряд распространяется вдоль поверхности кожи, благодаря ее высокому электрическому сопротивлению. Однако при использовании проводников, в частности металлических объектов (например, мобильный телефон), траектория прохождения тока меняется, что существенно увеличивает риск повреждения внутренних органов и усугубляет их тяжесть,.По словам врачей, подобные случаи были зафиксированы также в Китае, Южной Корее и Малайзии: трое жителей этих стран погибли от удара молнии во время разговора по мобильному телефону.