В жару следует отказаться от мясных продуктов и не пить сладкого
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Мясо отвлекает в жаркую погоду силы организма. Надо переходить на легкую и усвояемую пищу -овощи, которых сейчас достаточно. также отказаться в жару от сладкой воды и перейти на минералку, чтобы в организм поступало меньше сахара.
«Из кваса и морса я бы предложил выбрать морс с минимальным количеством сахара», — сказал медик.
Из молочных продуктов он посоветовал остановиться на кефире, так как кисломолочные бактерии в жаркую погоду лучше усваиваются. Ревич также советует максимально увеличить водные процедуры.
СМИ2
Listis
LentaInform
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