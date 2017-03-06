В жару следует отказаться от мясных продуктов и не пить сладкого

Профессор российского Института народнохозяйственного прогнозирования Центра демографии и экологии человека Борис Ревич рекомендует в жаркую погоду отказаться от тяжелой пищи и не пить сладкое.Мясо отвлекает в жаркую погоду силы организма. Надо переходить на легкую и усвояемую пищу -овощи, которых сейчас достаточно. также отказаться в жару от сладкой воды и перейти на минералку, чтобы в организм поступало меньше сахара.«Из кваса и морса я бы предложил выбрать морс с минимальным количеством сахара», — сказал медик.Из молочных продуктов он посоветовал остановиться на кефире, так как кисломолочные бактерии в жаркую погоду лучше усваиваются. Ревич также советует максимально увеличить водные процедуры.