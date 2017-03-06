К ожирению могут привести недосып и кондиционер
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Вместе с коллегами Эллисон составил список из 10 факторов, которые могут быть такой же серьёзной причиной ожирения. В их числе — недостаток сна, из-за которого растёт аппетит, и кондиционирование воздуха.
Что касается кондиционеров, то тут ситуация следующая. Когда людей окружает температура выше или ниже нейтральной — они худеют: жир сжигается для обогрева тела в холод, а жара отнюдь не способствует «приятному аппетиту». Но люди, благодаря кондиционерам или сплит-системам обогреваются зимой и охлаждаются летом, так что похудение им не грозит.
В список факторов попали и сокращение числа курильщиков (курение подавляет аппетит), и старение населения, и увеличение числа младенцев, рождённых женщинами в возрасте, которые, более вероятно, уже тучны.
Кроме того, грузные люди, весьма возможно, предпочитают жениться друг на друге и рожать детей, генетически предрасположенных к ожирению.
Listis
СМИ2
LentaInform
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