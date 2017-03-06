Как с помощью одной лишь специи вывести глисты и избавиться от бессонницы

Тмин особый вид специи, которая пользуется популярностью в индийской кухне. Польза для здоровья этой специи бесчисленная. Мы предлагаем вам ознакомиться с некоторыми ее преимуществами.1.Он облегчит симптомы расстройства желудка.Если у вас расстройство желудка просто смешайте в равных количествах — сухой имбирь, тмин, черный перец и соль. Вы должны выпивать эту смесь с чистой водой — одну столовую ложку, после приема пищи, и вы почувствуете облегчение.2.Помогает подщелачивать ваш организм.Тмин можно употреблять в сыром виде, что поможет контролировать уровень кислотности.Вы можете также смешать его с сахаром и кориандром в равных пропорциях. Выпивайте два раза в день, запивая водой, и ваша кислотность нормализуется.3.Способствует избавлению от паразитов.Пейте утром и вечером смесь чистой питьевой воды (400 мл) и около 15 г тмина, который предварительно необходимо положить в воду и довести до кипения, пусть кипит пока не останется около 100 мл воды. Просто выпивайте 20-40 мл, и это устранит ваших глистов в кратчайшие сроки.4.Помогает при хронической рвоте.Чтобы избавиться от хронической рвоты просто смешивайте столовую ложку жареного тмина, с натуральным медом и съедайте после каждого приема пищи.5.Помогает при кашле и простуде.Антисептические свойства тмина эффективно выводят мокроту в вашем грудном отделе. Это позволит избавиться от кашля и облегчит симптомы простуды. Просто закипятите несколько семян тмина, затем процедите воду и пейте ее.6.Эффективеное средство от бессонницы.Просто разомните банан и добавьте примерно половину чайной ложки жареного порошка тмина к нему. Съедайте, предпочтительно, после обеда, и вы будете спать, как младенец.7.Избавляет от боли в животе.Для того, чтобы облегчить боли в животе просто выпивайте смесь 3 г порошка тмина и теплой воды.8.Спасает от анемии.Если вы страдаете от дефицита железа, что вызвано состоянием здоровья или вы беременная женщина, то тмин – может действительно помочь. Это богатый источник железа, и он повысит уровень железа быстро.9.Помогает в детоксикации печени.С ежедневным употребление тмина, ваша печень будет как новенькая. Он будет способствовать детоксикации печени, таким образом ваш организм будет свободен от опасных токсинов.10. Запор.Вы можете включить в свой рацион следующие ингредиенты в равных пропорциях, чтобы помочь справиться с запором — сухой имбирь, тмин, порошок карри и черный перец. Добавьте соль и масло к нему и съедайте с рисом, чтобы облегчить проблемы с запором.11.Эффективен против диабета.Вы можете выпивать стакан чистой воды с порошком тмина, по крайней мере два раза в день, чтобы снизить уровень сахара в крови.