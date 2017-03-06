Как с помощью одной лишь специи вывести глисты и избавиться от бессонницы

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Тмин особый вид специи, которая пользуется популярностью в индийской кухне. Польза для здоровья этой специи бесчисленная. Мы предлагаем вам ознакомиться с некоторыми ее преимуществами.1.Он облегчит симптомы расстройства желудка.

Если у вас расстройство желудка просто смешайте в равных количествах — сухой имбирь, тмин, черный перец и соль. Вы должны выпивать эту смесь с чистой водой — одну столовую ложку, после приема пищи, и вы почувствуете облегчение.

2.Помогает подщелачивать ваш организм.

Тмин можно употреблять в сыром виде, что поможет контролировать уровень кислотности.

Вы можете также смешать его с сахаром и кориандром в равных пропорциях. Выпивайте два раза в день, запивая водой, и ваша кислотность нормализуется.

3.Способствует избавлению от паразитов.

Пейте утром и вечером смесь чистой питьевой воды (400 мл) и около 15 г тмина, который предварительно необходимо положить в воду и довести до кипения, пусть кипит пока не останется около 100 мл воды. Просто выпивайте 20-40 мл, и это устранит ваших глистов в кратчайшие сроки.

4.Помогает при хронической рвоте.

Чтобы избавиться от хронической рвоты просто смешивайте столовую ложку жареного тмина, с натуральным медом и съедайте после каждого приема пищи.

5.Помогает при кашле и простуде.

Антисептические свойства тмина эффективно выводят мокроту в вашем грудном отделе. Это позволит избавиться от кашля и облегчит симптомы простуды. Просто закипятите несколько семян тмина, затем процедите воду и пейте ее.

6.Эффективеное средство от бессонницы.

Просто разомните банан и добавьте примерно половину чайной ложки жареного порошка тмина к нему. Съедайте, предпочтительно, после обеда, и вы будете спать, как младенец.

7.Избавляет от боли в животе.

Для того, чтобы облегчить боли в животе просто выпивайте смесь 3 г порошка тмина и теплой воды.

8.Спасает от анемии.

Если вы страдаете от дефицита железа, что вызвано состоянием здоровья или вы беременная женщина, то тмин – может действительно помочь. Это богатый источник железа, и он повысит уровень железа быстро.

9.Помогает в детоксикации печени.

С ежедневным употребление тмина, ваша печень будет как новенькая. Он будет способствовать детоксикации печени, таким образом ваш организм будет свободен от опасных токсинов.

10. Запор.

Вы можете включить в свой рацион следующие ингредиенты в равных пропорциях, чтобы помочь справиться с запором — сухой имбирь, тмин, порошок карри и черный перец. Добавьте соль и масло к нему и съедайте с рисом, чтобы облегчить проблемы с запором.

11.Эффективен против диабета.

Вы можете выпивать стакан чистой воды с порошком тмина, по крайней мере два раза в день, чтобы снизить уровень сахара в крови.
Listis
LentaInform
СМИ2

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