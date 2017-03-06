6 лучших средств от изжоги

Во многих случаях изжога свидетельствует о нарушении пищеварения на нервной почве с избыточной выработкой соляной кислоты. Она появляется, если кислый желудочный сок попадает в пищевод. Стенки желудка обладают защитными свойствами против вырабатываемой соляной кислоты, а слизистые оболочки пищевода — нет. Контакт с кислотой вызывает их ожоги, проявляющиеся в виде горящей боли. У многих людей изжога бывает после потребления тяжелой жирной пищи, при торопливой еде и прежде всего при потреблении большого количества спиртных напитков, кофе и никотина, так как эти продукты вызывают образование в желудке соляной кислоты. Изжога может быть также следствием ослабления сжимающей мышцы между пищеводом и желудком, которая обычно предотвращает попадание содержимого желудка в расположенные выше зоны.Лучшие средства от изжогиПри частой изжоге (более двух раз в неделю) и появлении одновременно с ней кашля, болей в сердце или трудностей при глотании следует обратиться к врачу. Это может свидетельствовать о тяжелом заболевании пищевода.Collinsonia Oligoplex. Хорошо зарекомендовавшей себя комбинацией от изжоги. В ней содержаться некоторые гомеопатические средства, великолепно влияющие на чрезмерное раздражение системы пищеварения на нервной почве. Другие регулируют выработку кислоты желудочного сока и перистальтику. Collinsonia Oligoplex рекомендуется прежде всего при отрыжке и изжоге.Collinsonia canadensis D3 (корни гречихи) действует в случае нарушения пищеварения со спазмами, запором, болями в желудке с горьким привкусом во рту и хроническим катаром желудка.Absinthium D2 (полынь горькая) помогает при нарушении пищеварения и чрезмерном раздражении системы пищеварения на нервной почве.Anacardium D4 (орех анакардовый) благоприятно влияет на неврастению, изжогу, тошноту, рвоту и язву желудка.Artemisia vulgaris D3 (полынь обыкновенная) действует при болях в желудке и спазматических состояниях.Nux moschata D3 (мускатный орех) помогает при пониженной пищеварительной функции, склонности к вздутию, нарушении выработки желудочного сока и изжоге, прежде всего если больной страдает сонливостью и оцепенением.Nux vomica D4 (семена рвотного ореха) регулирует выработку желудочного сока и великолепно действует при многочисленных нарушениях пищеварения, вызванных стрессом, жирной пищей или злоупотреблением возбуждающими продуктами, такими как кофе, спиртные напитки, либо курением.Дозировка: принимать 3 раза в день по 10-15 капель на 1 столовую ложку воды перед едой.Комплексное гомеопатическое средство Gastricumeel, состав; Pulsatilla D4, Nux vomica D4, Carbo vegeUibilis Do, Anlimonium crudum 1)6, Acid urn arsinicosum D6, Argent urn nitricum D6.Прежде всего, надо следить за гармоничным питанием, пища должна быть хорошо усвояемая и не слишком острая. Сигарет, кофе и алкогольных напитков лучше всего избегать. Целесообразно отказаться от обильных приемов пищи, есть необходимо маленькими порциями, но несколько раз в день. Во время еды следует тщательно пережевывать пищу и не торопиться, руководствуясь пословицей: хорошо пережевал — наполовину переварил.