Энергетики опасны для здоровья детей и подростков
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Медики сообщили, что подрастающий организм очень подвержен воздействию кофеина и других стимуляторов, а также травяных экстрактов, содержащихся в энергетических напитках. Наиболее опасно то, что влияние травяных экстрактов на организм до конца не изучено.
Однако, точно известно, что компоненты энергетических напитков воздействуют на нервную систему. Среди побочных эффектов были выявлены: судороги, галлюцинации, повышенное кровяное давление и сердцебиение.
Эксперты сообщили, что рынок продажи энергетиков растет во всем мире, но крупномасштабных исследований о влиянии этих напитков на человека, в частности, на детей, нет до сих пор. Поэтому такие напитки могут иметь очень негативные последствия для здоровья, подчеркнули специалисты.
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