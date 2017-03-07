Энергетики опасны для здоровья детей и подростков

Все больше данных появляется о вредном влиянии энергетических напитков на здоровье. Особенно вредны такие напитки для подрастающего организма, предупреждают американские педиатры.Медики сообщили, что подрастающий организм очень подвержен воздействию кофеина и других стимуляторов, а также травяных экстрактов, содержащихся в энергетических напитках. Наиболее опасно то, что влияние травяных экстрактов на организм до конца не изучено.Однако, точно известно, что компоненты энергетических напитков воздействуют на нервную систему. Среди побочных эффектов были выявлены: судороги, галлюцинации, повышенное кровяное давление и сердцебиение.Эксперты сообщили, что рынок продажи энергетиков растет во всем мире, но крупномасштабных исследований о влиянии этих напитков на человека, в частности, на детей, нет до сих пор. Поэтому такие напитки могут иметь очень негативные последствия для здоровья, подчеркнули специалисты.