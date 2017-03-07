Работа по сменам увеличивает риск заболевания сердечнососудистого характера

Масштабное исследование с участием более 2 млн. работников различных профессий было проведено недавно в Великобритании. Ученые подсчитали, что сменная работа была связана с повышенным на 23% риском сердечного приступа, на 24% повышенным риском коронарных событий и на 5% большим риском инсульта.В тоже время сменная работа по результатам исследования не была связана с повышением уровня смертности от сердечных заболеваний, и в целом, по мнению ученых, риски возникновения долгосрочных проблем со здоровьем при работе по сменам являются "скромными". Сами исследователи говорят, что результаты их работы вовсе не являются противоречивыми – повышенный риск в данном случае действительно присутствует, однако он не является критическим и в целом ведение здорового образа жизни должно помочь его нивелировать.В общей сложности, в рамках исследования было зарегистрировано 17 359 коронарных событий определенного типа, в том числе 6598 сердечные приступов и 1854 инсультов. В работе исследовались в первую очередь результаты посменной работы, которая предполагала несколько ночных смен в неделю. По словам ученых это сбивает циркадные ритмы, что в свою очередь приводит к повышению холестерина, а также проблемам с артериальным давлением. Вместе с тем, по словам ученых – выводы о том, что определенные последствия работы по ночным сменам являются необратимыми, не соответствуют действительности. В частности, негативные эффекты, оказываемые такой работой, сходят на нет уже после трех недель увольнения, а уже через три месяца нивелируются практически весь вред здоровью, за исключением определенных специфических факторов.Так в частности, ученые отмечают, что особую опасность в такой ситуации представляет повышенный риск использования и привыкания к седативным средствам и различным стимуляторам, что в свою очередь может повлечь за собой ряд проблем неврологического характера. “В предыдущих исследованиях отмечалось, что посменная работа предполагает наличие множества проблем с нервной системой, однако на деле в этой цепочек причинно-следственной связи очень часто есть среднее звено. Так, к неврологическим проблемам могут привести различные лекарственные средства, обилие потребляемого кофе и курение, к которым обычно пристращается человек на такой работе” – отмечается в отчете по исследованию.