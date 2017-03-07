Исследования в области лечения рака меняют парадигму

Открытие стволовых клеток раковых опухолей означает кардинальную смену парадигмы, в плане дальнейшего исследования онкологических заболеваний убеждены ученые из Британского института здравоохранения.Весь медицинский мир в настоящее время взбудоражен исследованием, опубликованным на днях в журналах Nature и Science. Три группы медиков независимо друг друга в рамках собственных исследований доказали наличие особых клеток раковых опухолей, которые являются ответственными за рост и распространение рака уже после его лечения.Несмотря на то, что наличие раковых стволовых клеток пока что является доказанным только лишь в случае с раком мозга, кишечника и кожи, по мнению ученых, речь может идти обо всех разновидностях рака, при которых образуется устойчивая опухоль. По мнению профессора Седрика Пайнплейна (Cedric Blanpain) – одного из авторов исследования, новое открытие предполагает кардинальную смену направления в будущих исследованиях вероятных способов лечения рака.“Возможность разработки препаратов, которые будут воздействовать на раковые стволовые клетки, является уникальной. Мы получим возможность затормозить развитие опухоли, после чего даже довольно консервативные и безопасные методики лечения смогут приносить нам хороший эффект, поскольку пациенты уже не будут находиться под угрозой быстрого роста онкологии с сопутствующими ей последствиями. Многие утверждали, что этих клеток не существует, однако нам удалось доказать обратное” – отмечает он.Исследователи отмечают, что в ближайшее время медицина может отойти от традиционного воззрения о наличии необходимости уничтожать раковые клетки – возможно, теперь основной прицел будут перенесен именно на вновь открытые клетки.Вместе с тем, о практической пользе нового открытия для лечения рака говорить пока рано – стволовые клетки раковых опухолей совершенно ничем не отличаются от стволовых клеток в других частях организма, и поэтому любая методика терапии, направленная на уничтожение клеток роста онкологии, параллельно будет уничтожать и здоровые ткани. В настоящее время ученые занимаются поисками существенных отличий между этими двумя разновидностями стволовых клеток. Если такие отличия существует, то обнаружив их, ученые, возможно, смогут определить – как уничтожить эти клетки относительно безопасным для пациента способом.