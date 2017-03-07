Удаление миндалин повышает риск возникновения инфаркта

Удаление миндалин и аппендикса в детском или юношеском возрасте повышает риск возникновения инфаркта, считают шведские исследователи из Каролинского института.Ученые провели исследование, в ходе которого на протяжении многих лет изучали истории болезни пациентов, которым удалили миндалины или аппендикс в возрасте до 20 лет, и случайной группы людей. Оказалось, что в последующие после операции 23 года риск инфаркта или ишемической болезни сердца у людей с удаленными миндалинами или аппендиксом значительно возрастал по сравнению с теми, у кого не было таких операций.Эксперты полагают, что это происходит из-за взаимосвязи работы иммунной системы и возникновения атеросклероза, так как есть биологические свидетельства о влиянии воспаления на формирование бляшек и возникновение ишемического заболевания сердца.