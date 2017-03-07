В Московской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Это штамм гриппа А подтипа H5. Очаг инфекции выявлен на двух птицефабриках, в Щелковском и Сергиево-Посадском районах. Считается, основным переносчиком вируса являются дикие утки и гуси. Вирус отличается повышенной мутагенностью. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, один из его штаммов может подвергнуться рекомбинации с вирусом гриппа человека, и тогда возникнет опасность передачи инфекции от человека к человеку.Роспотребнадзор подчеркивает: в зоне очага проводятся все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на снижение рисков заражения людей. Установлено ежедневное медицинское наблюдение за лицами, контактирующими с птицей, проводятся лабораторные исследования материала от работников птицефабрики. Также установлен контроль за реализацией сельхозпродукции, за уничтожением всей павшей птицы, проведением дезинфекционных мероприятий.Известно, что работники одной из птицефабрик находятся под ежедневным наблюдением врачей. Семеро из них в карантине из-за недомогания. Врачи напоминают: заразиться птичьим гриппом возможно при тесном контакте с инфицированной живой или мертвой птицей, через воду, в которую попали выделения больных особей. Инкубационный период длится до 8 дней, однако иногда наблюдалась его продолжительность сроком 17 дней. Грипп начинается остро с озноба, повышения температуры мышечных и головных болей, болей в горле. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Иногда наблюдается затруднение дыхания, поражение печени, почек и мозга.