Космические технологии помогли создать новое лекарство от рака

Российские разработчики представили лекарство с принципиально новым механизмом действия. Оно имеет все шансы стать универсальным, избавляя от различных видов рака и опухолей, отличных по локализации. Сейчас завершаются доклинические испытания разработки на мышах. Тестируют белок теплового шока. Пока результаты выглядят впечатляюще.Комментирует замдиректора Государственного НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА, член-корреспондент РАН Андрей Симбирцев: "Исследователи так называют особые белковые вещества, которые вырабатываются клетками организма в ответ на стресс, в частности, связанный и с тепловым воздействием. Этот белок защищает клетку от повреждения, но, кроме того, как выяснилось в процессе изучения, помогает иммунной системе организма распознавать измененные (раковые) клетки и усиливает противоопухолевый иммунный ответ. Важным этапом в исследованиях было изучение структуры белка. Чтобы белковая кристаллическая структура росла равномерно, эксперимент проводился в условиях невесомости на МКС"."Но это не значит, что синтез препарата также нужно проводить в космосе. Первую опытную партию для проведения клинических исследований мы будем синтезировать в нашем институте. Для этого у нас есть и необходимое оборудование, и лицензия", - добавляет Симбирцев. На сегодняшний день позитивный эффект получен в отношении трех разных форм рака - меланомы, рабдомиосаркомы и глиобластомы.Ученые надеются, что их разработка станет универсальным средством, подходящим для лечения иммунозависимых разновидностях опухолей. О цене конечного продукта пока судить трудно. Но, вероятно, российский препарат будет существенно доступнее зарубежных. На проведение клинических испытаний ученым требуется около 100 миллионов рублей.