Устройства, следящие за сном, не так полезны, как кажется

Многие люди жалуются на проблемы со сном. И далеко не всем удается спать необходимое количество часов в сутки. Поэтому гаджеты, которые следят за сном, становятся все популярнее. Однако ученые из Университета Раш сомневаются в их эффективности. Они говорят, что от таких устройств вреда может быть больше, чем пользы.Владельцы гаджетов начинают слишком сильно переживать по поводу продолжительности собственного сна. Целью таких людей становится идеальный сон. Но стресс и тревога мешают им заснуть. Данный феномен специалисты назвали "ортосомнией". Кроме того, некоторые устройства не способны точно определить фазу сна.Еще использование подобных гаджетов может привести к закреплению вредных привычек, связанных со сном. Например, некоторые участники исследования проводили все больше и больше времени в постели, чтобы улучшить показатели. А врачи-сомнологи этого делать не рекомендуют.