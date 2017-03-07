Устройства, следящие за сном, не так полезны, как кажется

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Многие люди жалуются на проблемы со сном. И далеко не всем удается спать необходимое количество часов в сутки. Поэтому гаджеты, которые следят за сном, становятся все популярнее. Однако ученые из Университета Раш сомневаются в их эффективности. Они говорят, что от таких устройств вреда может быть больше, чем пользы.

Владельцы гаджетов начинают слишком сильно переживать по поводу продолжительности собственного сна. Целью таких людей становится идеальный сон. Но стресс и тревога мешают им заснуть. Данный феномен специалисты назвали "ортосомнией". Кроме того, некоторые устройства не способны точно определить фазу сна.

Еще использование подобных гаджетов может привести к закреплению вредных привычек, связанных со сном. Например, некоторые участники исследования проводили все больше и больше времени в постели, чтобы улучшить показатели. А врачи-сомнологи этого делать не рекомендуют.
Listis
LentaInform
СМИ2

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