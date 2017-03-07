Устройства, следящие за сном, не так полезны, как кажется
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Владельцы гаджетов начинают слишком сильно переживать по поводу продолжительности собственного сна. Целью таких людей становится идеальный сон. Но стресс и тревога мешают им заснуть. Данный феномен специалисты назвали "ортосомнией". Кроме того, некоторые устройства не способны точно определить фазу сна.
Еще использование подобных гаджетов может привести к закреплению вредных привычек, связанных со сном. Например, некоторые участники исследования проводили все больше и больше времени в постели, чтобы улучшить показатели. А врачи-сомнологи этого делать не рекомендуют.
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