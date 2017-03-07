Продукты, богатые жирными кислотами омега-3, защищают организм от последствий загрязнения воздуха

Специалисты из Массачусетского госпиталя утверждают, что употребление продуктов с жирными кислотами омега-3 позволяет существенно уменьшить ущерб, который наносится организму загрязнением воздуха. Кислоты омега-3 содержатся, к примеру, в жирной рыбе, сое и шпинате.Ученые провели исследование на мышах. Грызунам давали жирные кислоты омега-3 в дозе, эквивалентной 2-4 граммам для людей. Исследователи обнаружили, что жирные кислоты омега-3 могут снизить уровень воспаления и окислительного стресса, вызванных загрязнением воздуха, на 50%.Ученые пришли к выводу: омега-3 кислоты - отличное средство для профилактики заболеваний, связанных с загрязнением воздуха. Еще специалисты выяснили, что загрязняющие частицы через легкие способы попасть в другие органы, в том числе головной мозг и яички. Так, вероятно, загрязнение воздуха опаснее, чем кажется.