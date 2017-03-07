Матери будут находиться с недоношенными детьми круглые сутки

В берлинской университетской больнице Шаритэ после ремонта создали условия для нахождения тяжелобольных новорожденных с родителями.В обычных центрах неонатологии родителей воспринимают, словно надоедливых мух, которым дают пообщаться с ребенком не больше пятнадцати минут в сутки. Однако это отношение в корне ошибочно. Ведь ощущение материнского тепла крайне важно для ребенка. Немецкие неонатологи понимают, что контакт ребенка с матерью повышает выживаемость больного малыша и ускоряет его развитие. Поэтому в берлинской Шаритэ решили обеспечить возможность круглосуточного общения недоношенных детей с матерями.Профессор Кристоф Бюрер, заведующий отделением неонатологии, клиника Шаритэ, Берлин:“Когда ребенок лежит на груди матери, его сердцебиение - стабильнее, он может лучше поддерживать температуру тела”.Чтобы приспособить отделение к новому режиму работы, были потрачены 202 млн евро. Все работы завершатся к концу марта, когда новорожденные и их матери вместе с уникальным видом на Рейстаг смогут насладиться новым уровнем комфортного общения, даже если ребенок находится в инкубаторе.