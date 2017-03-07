Повышенное артериальное давление развивается из-за воздействия нервов, а не стенок сосудов

Открытие британских учёных может быть положено в основу создания более эффективных методов лечения гипертонии. Экспертам удалось обнаружить, каким образом организм регулирует артериальное давление.Ученые выяснили, что повышенное артериальное давление можно снизить, если окружающие артерии и нервы начинают производить окись азота. Данное открытие представляет собой фундаментальное изменение процессов понимания артериального давления. До последнего времени ученые считали, что оно регулируется исключительно стенками кровеносных сосудов, но никак не пучками нервов вокруг. Кроме того, открытие также позволяет лучше понять роль стресса и эмоций при развитии гипертонии, поскольку эти нервы имеют прямую связь с мозгом.Повышенное артериальное давление или гипертония затрагивает каждого третьего взрослого человека, а в России жертвами этого расстройства являются около 27 миллионов человек. Гипертония существенно увеличивает риск инфаркта, инсульта и сосудистой деменции. Поскольку чаще всего гипертония развивается безо всяких симптомов, то нарушения давления обнаруживают слишком поздно, и лишь половина пациентов знает о том, что у них гипертония. Ученые Королевского колледжа Лондона совершили открытие, которое поможет врачам повторять естественные методы регулирования артериального давления человека за счёт стимуляции нервов ферментами. Таким образом они смогут производить большее количество необходимых химических веществ.Ученые совершили это открытие в ходе экспериментов на здоровых мужчинах с нормальным артериальным давлением, среди которых применялись лекарства, препятствующие производству окиси азота нервами. Выяснилось, что в этом случае артериальное давление взлетает подобно ракете.