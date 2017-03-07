Ученые объяснили влияние гаджетов на психику человека

Исследователи из США сообщили, что им удалось доказать, как из-за гаджетов могут возникать стрессовые состояния у людей.Оказалось, что увлечение смартфонами приводит к возникновению большого количества негативных эмоций: они могут вызывать стресс и даже психические расстройства. Правда, не у всех, а у тех, кто использует их постоянно и имеет такую форму зависимости. Отмечается, что в современном мире очень много людей зависят от гаджетов и это отрицательно сказывается на их психическом состоянии. Положительного влияния смартфоны почти не оказывают.В целом, такие люди отличаются повышенной нервозностью и вспыльчивостью. При этом, психологи отмечают, что не все гаджеты вредят психике, а только те, которые имеют подключение к интернету и постоянно обновляются. Все дело в том, что они вызывают ощущение напряженности, желание постоянно проверить наличие сообщений или каких-то обновлений.Кроме того, психологи говорят, что люди, которые слишком увлечены жизнью в соцсетях, становятся рассеянными и не внимательными. Увлечение социальным общением в интернете отрицательно сказывается на общении в реальной жизни. Лица, имеющие такую зависимость, со временем становятся более замкнутыми и им сложнее общаться с людьми без использования гаджета. Кроме того, если человека лишить на какое-то время смартфона, то он становится нервным и переживает очень сильные эмоции.